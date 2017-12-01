الأمن الجزائري يعتقل قرصانًا إلكترونيًا أبرم صفقات مع تلفزيون قطر

أحبطت قوات الأمن الجزائري، عملية قرصنة “مدبرة بإحكامٍ” بعدما اخترق منفذها البريد الإلكتروني للتلفزيون الجزائري الرسمي.

وأبرم القرصان الموقوف عقودًا باسم التلفزيون الجزائري لشراء مسلسلات وبرامج دينية من تلفزيون قطر لعرضها في موسم رمضان المقبل.

وقالت مصادر أمنية إن “القرصان ع. فاضل والبالغ من العمر 40 عامًا، كان يعمل في التلفزيون الجزائري قبل فصله لأسباب تأديبية”.

ومنذ فصله، انتقل إلى العمل مترجمًا لشركات خليجية تنشط في الجزائر، قبل وقوعه بقبضة الأمن الجزائري.

وعرضت السلطات الأمنية ملفه على المدعي العام في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، بحسب المصادر ذاتها، فيما كلفت هيئة التلفزيون الحكومي فريقًا من المحامين لمتابعة “أخطر عملية قرصنة” تضرب المؤسسة منذ نشأتها قبل عقود.