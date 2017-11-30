الأردن يعلق على احتمال استبدال السفيرة الإسرائيلية في عمان‎

أكد مصدر رسمي أردني عدم وصول طلب رسمي بشأن الأنباء الإسرائيلية المتداولة حول توجه لاستبدال السفيرة الإسرائيلية في عمان.

وقال المصدر، لصحيفة “الغد” الأردنية، في عددها الصادر اليوم الخميس، “لم يصلنا أي أمر رسمي.. وإذا ما وصلنا إخطار إسرائيلي بحسب الأعراف الدبلوماسية حول اسم سفير جديد، فسيكون لنا موقف حينها”.

وفضل المصدر التريث في التعليق على هذه الأنباء.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قال: إن حكومته تنوي استبدال سفيرتها في الأردن، على ضوء رفض المملكة عودتها، بعد قتل مواطنين أردنيين، على يد حارس السفارة زيف مويال.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي: إن السفيرة “عنات شلاين” لن تعود إلى عمان، “ونحن نبحث عن بديل”، في محاولة لطي ملف القضية التي وترت العلاقات مع المملكة الأردنية.

وقال إن “الأردنيين لا يريدون عودة شلاين، وهذا يشكل عائقًا أمام تصحيح العلاقات” بين الجانبين.

وأكد الأردن مرارًا خلال الأشهر الأخيرة، على رفضه محاولات الابتزاز الإسرائيلية، للتهرب من الشروط، التي فرضها، منذ حادثة قتل أردنيين، وإخلاء السفارة في عمان.

وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني قال في تصريحات سابقة: إن “موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل أن تنصاع له، وتقدم القاتل للمحاكمة”، مضيفًا أن “هذه مطالبنا، ولن تكون هناك عودة للسفيرة وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر”.