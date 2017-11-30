خلال اجتماعات بالكونغرس.. ملك الأردن يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأربعاء، من تداعيات نقل السفارة الأمريكية للقدس خلال المرحلة الحالية؛ “لما يُشكله من مخاطر على حل الدولتين وذريعة يستغلها الإرهابيون”.

وجاء حديث الملك عبدالله خلال اجتماعات عقدها في الكونغرس الأمريكي، ضمن زيارة عمل رسمية بدأها لواشنطن الخميس الماضي.

ووفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان، فقد اجتمع الملك عبدالله مع رئيس مجلس النواب بول رايان، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

وركزت اللقاءات، على سبل توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها جهود تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الملك عبدالله أنه “لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تحقيق العدالة والحرية والاستقرار”، مُشدداً على “أهمية عدم اتخاذ إجراءات تقوض ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهد مشكور لاستئناف العملية السلمية”.

وحول موضوع نقل السفارة الأمريكية للقدس، بين ملك الأردن “أهمية منح عملية السلام فرصة للنجاح، حيث أن نقل السفارة لا بد أن يأتي ضمن إطار حل شمولي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

ومضى بالقول إن “نقل السفارة في هذه المرحلة سيكون له تداعيات في الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وإن ذلك يشكل مخاطر على حل الدولتين وسيكون ذريعة يستغلها الإرهابيون لتكريس حالة الغضب والإحباط واليأس التي تشكل بيئة خصبة لنشر أفكارهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في مايو/ أيار الماضي، مذكرة بتأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لمدة 6 أشهر.

ومنذ قرار الكونغرس الأمريكي في العام 1995 نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على توقيع مذكرات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة.

كما تضمنت لقاءات العاهل الأردني الأزمة السورية وآخر المستجدات على الساحة العراقية واستعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

وعلى هامش زيارته، عقد الملك عبدالله لقاء مع رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ماكين.

يُشار إلى أن العاهل الأردني بدأ زيارته الرسمية للولايات المتحدة، الخميس الماضي، التقى فيها عدداً من أركان القيادة الأمريكية، على رأسهم نائب الرئيس مايك بنس وغيره من القيادات الأخرى.