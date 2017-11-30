أمريكا: المعلومات عن نقل السفارة إلى القدس سابقة لأوانها

المصدر: الأناضول + ا ف ب

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن المعلومات عن استعداد الولايات المتحدة لنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس هي معلومات “سابقة لأوانها”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: “إنها معلومات سابقة لأوانها، لا شيء لدينا كي نُعلنه” في هذا الإطار.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الرئيس دونالد ترامب “يفكر فعلًا” في نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وكان بنس يتحدث في نيويورك بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على تصويت الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين؛ ما أدى إلى إقامة دولة إسرائيل.

وفي الأول من حزيران/يونيو، قرر ترامب عدم التحرك فورًا حيال نقل السفارة، مبتعدًا بذلك عن وعد مهم كان أطلقه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.

وقد صرح مسؤول أمريكي آنذاك قائلًا: “إنها مسألة متى، وليس إذا، لا أعتقد أن التوقيت مناسب الآن”.

وكان ترامب أعلن عن تأييده لنقل السفارة، إلا أنه لم يجدد الدعوة، التي كانت ستثير غضب الفلسطينيين، والدول العربية، عندما قام بزيارة القدس العام الحالي.

ويزور بنس إسرائيل الشهر المقبل، وقال إنه سيخاطب البرلمان الإسرائيلي خلال الزيارة “ويوجه رسالة حازمة، ويؤكد الالتزام بعلاقات أوثق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والوقوف معًا دفاعًا عن كل ما نعتز به”.

وأضاف أن الأمم المتحدة “غالبًا ما تكون منتدى لمعاداة السامية والكراهية”، لكنه قال: إن “الأيام التي تتعرض فيها إسرائيل للتقريع في الأمم المتحدة قد ولت”.

وتابع بنس: “أعلن بسرور أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل وصل إلى مستوى قياسي اليوم”.

وأكد أن الإدارة الأمريكية “ملتزمة” بتحقيق السلام في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وشدد على أن ترامب “لن يساوم أبدًا على سلامة وأمن دولة إسرائيل اليهودية”، على حد قوله.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن “مصدر سياسي كبير في إسرائيل” ترجيحه أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القريبة عن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت أن هذا سيعقبه قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وكان الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس اجتمع في البيت الأبيض، أمس، مع الموفد الأمريكي لعملية السلام، جيسون جرينبلات، وبحث معه مسألة السفارة، وقضايا سياسية أخرى تتعلق بالتعاون الإقليمي في المنطقة .

يذكر أن ترامب قد وعد، خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أنه أرجأ تنفيذ هذه الخطوة؛ بسبب المعارضة الشديدة لها فلسطينيًا وعربيًا.