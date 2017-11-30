دي ميستورا يدعو الوفدين السوريين للتخلي عن الشروط وإحراز “تقدم حقيقي”

المصدر: أ ف ب

حض المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الأربعاء، وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين، على المشاركة في محادثات جنيف بلا أي “شروط مسبقة”، معتبرًا أن الوقت حان للتركيز على إحراز “تقدم حقيقي” في العملية السياسية.

ودعا دي ميستورا في بيان، الوفدين إلى “المشاركة بجدية في المباحثات بدون أي شروط مسبقة”.

وشدد على أن “الوقت قد حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري”.

وانطلقت الأربعاء عمليًا جولة المحادثات مع وصول الوفد السوري إلى جنيف بعد غيابه في اليوم الأول احتجاجًا على تمسك وفد المعارضة “بشروط مسبقة”، في إشارة إلى مطلب تنحي الرئيس بشار الأسد.

وقال دي ميستورا إن المحادثات قد تتواصل حتى الأسبوع المقبل، مع “إمكانية أخذ استراحة في عطلة نهاية الأسبوع”.

وفي موقف لافت، طالب دي ميستورا بحسب البيان الوفود المشاركة بأن “تمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين”.

وأثارت تصريحات رئيس وفد المعارضة نصر الحريري الاثنين من جنيف امتعاض دمشق، بعد تأكيده ان “الانتقال السياسي الذي يحقق رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية هو هدفنا”.

وشكل مصير الأسد عقبة اصطدمت بها جولات الحوار السبع السابقة.

والتقى دي ميستورا الأربعاء مع الوفد الحكومي مرتين، مرة أولى في مقر إقامته، ومرة ثانية في اجتماع رسمي في الأمم المتحدة مساء. ولم يدل الجعفري بأي تصريحات للصحافيين إثر اللقائين.

والتقى دي ميستورا إثر ذلك وفد المعارضة في الأمم المتحدة للمرة الثانية منذ بدء المحادثات.

وقال رئيس وفد المعارضة قبل بدء الاجتماع للصحافيين: “حيث أن الطرف الآخر قد وصل، نريد التحرك سريعًا نحو مفاوضات مباشرة” الأمر الذي ترفضه دمشق.