المعارضة السورية تطالب روسيا بالضغط على الأسد للتوصل إلى سلام خلال 6 أشهر

قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، إن المعارضة تريد من روسيا ودول أخرى أن تمارس ضغوطًا حقيقية على الرئيس بشار الأسد، للمشاركة في محادثات السلام في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر.

وقال الحريري: “نريد مزيدًا من الضغوط على النظام للمشاركة في المفاوضات، والاستمرار في التفاوض للتوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وكانت قوى المعارضة السورية اختارت الحريري، مؤخرًا في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض رئيسًا جديدًا لوفد المعارضة المفاوض، قبل بدء جولة جديدة من محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة، وأكّدت على ضرورة رحيل الأسد، وإقامة هيئة حكم انتقالية في سوريا.