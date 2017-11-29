قوات أمريكية تصل كركوك قادمة من أربيل شمالي العراق

قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن قوات عسكرية قتالية أمريكية وصلت، اليوم، إلى محافظة كركوك (شمال)، قادمة من محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، واستقرت في قاعدة “K1” العسكرية شمال غربي كركوك.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، أن تلك القوات الأميركية تضم عددًا من ناقلات الجند المدرعة وعشرات الجنود، دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن العدد.

وتابع العبيدي أن “المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن مهمة القوات الأمريكية ستكون التنسيق مع القوات الاتحادية، بخصوص الأوضاع الأمنية في مدينة كركوك”.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الحكومة العراقية، ولا من مصدر رسمي أمريكي، بخصوص ما ذكره العبيدي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق، وذلك منذ سيطرة تنظيم داعش على شمال وغرب العراق في صيف العام 2014، قبل أن يعلن العراق مؤخرًا هزيمة التنظيم عسكريًا.