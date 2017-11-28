الرئيس العراقي يزور أربيل لبحث 3 ملفات شائكة

وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، لبحث ملفات “مهمة” بينها العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وبحسب مصادر حكومية، فإن معصوم سيجتمع برئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني.

وأعلن معصوم، الأحد الماضي، أنه “يزور كردستان لبحث ثلاثة ملفات، وهي: محاولة إنهاء المشاكل الداخلية لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى كركوك، ومحاولة معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد”.

وكان الرئيس معصوم زار أمس الاثنين مدينة كركوك.

وتصاعدت حدة التوتر بين أربيل وبغداد بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان الذي أجري في الـ 25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو الاستفتاء الذي رفضته بغداد، وأعلنت على إثره سلسلة إجراءات تصعيدية ضد الإقليم؛ ما أسفر عن تنحي مسعود بارزاني عن رئاسة الإقليم.