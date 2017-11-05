موازنة 2018 تشعل خلافًا جديدًا بين بغداد وأربيل

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم، الأحد، الحكومة العراقية ، بعدم التصديق على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.

وقالت الحكومة: إن “الموازنة المالية لعام 2018، معدة بشكل أحادي، وبدون مشاركة إقليم كردستان”، موضحة أن ذلك يخالف القانون رقم 95، والمواد الدستورية 105 و106 و121، مطالبة الحكومة الاتحادية بعدم تصديق مشروع قانون الموازنة.

وأضافت، أن المسودة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وأنها أطلقت تسمية “محافظات شمال العراق” بدلاًً من اسم “إقليم كردستان العراق”.

وأشارت حكومة الإقليم، إلى أن ذلك مخالفة دستورية صريحة ، حيث يعترف الدستور بإقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيدرالي، له صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، لا باعتباره مجموعة محافظات.

وبحسب حكومة الإقليم، فإن تخفيض ميزانية الإقليم من 17٪ إلى 12.6 % من ميزانية العراق، يعد مخالفة دستورية.