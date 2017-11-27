أمريكا تعتزم خفض الدعم العسكري لجماعات تقاتل داعش

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الإثنين إن الولايات المتحدة تعتزم خفض الدعم العسكري لجماعات تقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا لكن ذلك لا يعني أن واشنطن ستوقف كل أشكال الدعم لتلك الجماعات.

وقالت ساندرز إنه في ظل تقلص الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد “فإننا في وضع يمكننا من وقف تقديم العتاد العسكري لجماعات معينة لكن ذلك لا يعني وقف كل الدعم لتلك الجماعات”.

وأفادت تركيا يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه أصدر تعليمات بضرورة عدم تقديم أسلحة للمقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة تهديدًا.