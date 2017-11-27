داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم جنوب شرقي بغداد

قالت وكالة “أعماق”، الموالية لتنظيم داعش المتشدد، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري وقع، اليوم الإثنين، في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

وزعم التنظيم أنه قتل 35 من قوات الحشد الشعبي الشيعية، لكن وزارة الداخلية العراقية قالت في وقت سابق اليوم، إن الهجوم استهدف مدنيين ولم تذكر تفاصيل بشأن القتلى أو الجرحى.

ووصف متحدث باسم الداخلية العراقية الهجوم بأنه “اعتداء إرهابي بواسطة انتحاريين إرهابيين اثنين قاما بإطلاق النار عشوائيًا على المواطنين في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، قبل أن يفجّر أحدهما نفسه، بينما قتلت قوات الأمن الثاني”.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن 17 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 28.