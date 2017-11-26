“العدالة والتنمية” المغربي يمنع بنكيران من الترشح لولاية ثالثة

صوّت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، ضد تعديلات، تسمح لأمين عام الحزب عبد الإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة.

وصوّت أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، في دورة استثنائية، اليوم الأحد، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكانت لجنة الأنظمة والمساطر، المعنية بقوانين الحزب، أحالت إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16، الذي يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام، بدلًا من اثنتين.

وصوّت 126 عضوًا ضد تعديل المادة، من بين 232 إجمالي عدد الأعضاء، في حين صوّت لصالح التعديل 101 أصوات، واعتبرت 4 أصوات ملغاة.