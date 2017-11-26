سليم الجبوري: مؤسسات الدولة العراقية تعاني من الفساد

قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأحد، إن مؤسسات الدولة تعاني من الفساد؛ وعلى الجميع التصدي له، والحد من انسابيته في المؤسسات الحكومية.

وأضاف، خلال كلمة له في المؤتمر الأول لتأهيل القطاع الصحي في بغداد، أن: “الفساد في العراق أخذ مأخذه في مؤسسات الدولة؛ ونتمنى على الجميع الوقوف أمام هذه الآفة، والحد من انسيابها”.

وأوضح “نحن مع التكاتف والتعاون بين النقابات والمؤسسات والجمعيات الطبية؛ لوضع مشاريع تتجاوز الوضع الراهن”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن أمس الأول الحرب على الفساد، وتعهد بملاحقة سُرّاق المال العام، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ومناصبهم الحكومية.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء العراقي أحكامًا قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من إعادتهم من البلدان التي يتواجدون فيها.