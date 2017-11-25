حكومة الوفاق: التحقيقات لم تثبت وجود سوق للعبيد في ليبيا

قال مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبي، جلال العاشي، اليوم السبت “إن التحقيقات بشأن ما أثير حول وجود أسواق لبيع المهاجرين في ليبيا لم تتوصل لشيء حتى الآن”.

وأضاف العاشي، خلال حديث لقناة محلية “أن التحقيقات مستمرة، ولم تثبت وجود سوق لهذه الغاية في البلاد”.

يشار الى أن تقريرًا تلفزيونيًا بثته “شبكة سي أن أن” الأمريكية منتصف الشهر الحالي أظهر سوقًا لبيع المهاجرين الأفارقة في بلدة قريبة من طرابلس لم يكشف عن اسمها، الأمر الذي أثار إدانة وغضبًا عالميًا، ودفع حكومة الوفاق لاجراء تحقيق.

من جهته، دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا المحكمة الجنائية الدولية، يوم السبت، إلى محاكمة المجرمين الذين يبيعون مهاجرين أفارقة في سوق ليبي للعبيد.

وقال وتارا: “أنا مصدوم وأعتقد أن هذا غير مقبول ومثير للاشمئزاز” مضيفًا “في رأيي من يرتكب مثل هذه الجرائم ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تتعقبه، فالتنديد ليس كافيًا”.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق عارف الخوجة قد أعلن الخميس أن نتائج التحقيق الذي أمرت الحكومة بإجرائه حول مسألة بيع مهاجرين أفارقة استرقاقًا باتت قريبة، مؤكدًا أن من يقف وراء عمليات البيع تلك سينال جزاءه.

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، يوم الإثنين الماضي، فتح تحقيق أممي لتقصي الموضوع.