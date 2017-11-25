رغم المنع القانوني.. رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق يشكل كيانًا سياسيًا 

تفاجأت الأوساط السياسية في العراق، بإعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، كيانًا سياسيًا جديدًا برئاسته؛ للدخول في الانتخابات المقبلة، رغم أنه يترأس هيئة الحشد بصفة رسمية، بالإضافة إلى منصبه الأمني ” مستشار الأمن الوطني”.

وقال الفياض، في بيان له: “إننا اليوم، نشهد ولادة حركة “عطاء”؛ لتكون رقمًا مهمًا، في الساحة السياسية العراقية الجديدة”.

وأوضح، أن الحركة ولدت من رحم المعاناة، التي ألمّت بالعراق، وستكون رقمًا صعبًا في السياسة العراقية الجديدة.

ولا يسمح قانون الحشد الشعبي، للفصائل العسكرية أو قادتها، بالمشاركة في الحياة السياسية العامة أو الانتخابات النيابية، وهو ما ترفضه فصائل الحشد، التي شكّلت مؤخرًا، عددًا من الأحزاب؛ لدخول الانتخابات المقررة في الخامس عشر من أيار/مايو المقبل.

وألقى الفياض كلمة، بمناسبة إعلان الحركة، بحضور شخصيات نيابية ونخبوية وعشائرية، مؤكدًا أن حركة عطاء، مكملة لخطوات بناء العراق الديمقراطي، على حد قوله.