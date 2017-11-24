أردوغان يلمح إلى احتمال الدخول في حوار مع الأسد

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنه ليس معارضًا تمامًا لإمكانية فتح حوار مع الحكومة السورية في دمشق.

ونقلت صحيفة “حريت” اليومية ووسائل إعلامية أخرى، اليوم الجمعة، تصريحًا لأردوغان أدلى به للصحفيين على متن طائرته لدى عودته من مؤتمر حول سوريا في روسيا.

وقال في تصريحاته: “إن أبواب السياسة، كما تعلمون، مفتوحة دومًا حتى اللحظة الأخيرة”، مضيفًا أنه لن يكون من الإنصاف “أن نقول أن هذه القضية لن تسفر عن شيء، ونرفضها مسبقًا”.

ويُعد أردوغان مؤيدًا قويًا للمعارضين السوريين، ودعا الرئيس بشار الأسد إلى الاستقالة مرارًا، وأشار في العام الماضي إلى أن التواجد العسكري التركي في شمال سورية يهدف إلى إنهاء حكمه.

وأوضح أردوغان مؤخرًا، أنه ما زال يحمّل الأسد مسؤولية مقتل ما لا يقل عن نصف مليون شخص على الأقل في سوريا.

ومع ذلك، انضمت تركيا إلى روسيا وإيران، الداعمين الرئيسين لحكومة دمشق، في محاولة من جانب الدول الثلاث من أجل الحد من العنف في سوريا.

واجتمع قادة الدول الثلاث هذا الأسبوع في مدينة سوتشي في روسيا، حيث انتزع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا من نظرائه لعقد مؤتمر سوري للحوار الوطني، يهدف إلى صياغة دستور جديد.

وكرر أردوغان، في المقابلات الإعلامية، معارضته الشديدة لإشراك التجمع الكردي السوري الرئيس المعروف باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني أو جناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية في الحوار، وأضاف أن الأسد أيضًا يعارض مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.