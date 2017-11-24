روسيا تعلن عزمها تقليص قواتها في سوريا بحلول نهاية العام

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، الخميس، أن بلاده تعتزم تقليص قواتها في سوريا بحلول نهاية العام الجاري “مع اقتراب إنجازها مهامها هناك”.

وقال غيراسيموف، في تصريحات للصحفيين: “على ما يبدو، سيتم تقليص القوات بعد الانتهاء من المهام. هناك عدد قليل جدًا من المهام العسكرية المتبقية، وبطبيعة الحال سيتخذ هذا القرار القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تقليص القوات بشكل كبير، قال غيراسيموف: “سننظر إلى الوضع”، مضيفًا “بالتأكيد سيكون كبيرا”.

من جهة أخرى، أشار غيراسيموف إلى أنه سيتم الإبقاء على قاعدتين في سوريا، قاعدة حميميم وقاعدة الإمداد بطرطوس.

وأعلن الكرملين الخميس أنه يبذل جهودًا مكثفة لتنظيم اجتماع في روسيا بين النظام السوري والمعارضة.

والأربعاء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة في سوتشي مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، الاتفاق على مبادرة لعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” الهادف إلى جمع النظام والمعارضة.

لكن العديد من الشكوك لا تزال تحيط بهذه المبادرة فيما بقي أردوغان حازمًا برفضه مشاركة الفصائل الكردية التي تسيطر على قسم من شمال سوريا، في أي تسوية.