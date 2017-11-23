الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير لبنان الجديد

المصدر: د ب أ

تسلّم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أوراق اعتماد، سعد زخيا، سفيرًا للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية العربية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الرئيس الأسد استقبل السفير زخيا وتبادل معه الحديث وتمنى له النجاح في مهامه.

ويأتي تعيين السفير اللبناني بعد زيارة وزراء لبنانيين إلى سوريا بالتزامن مع افتتاح معرض دمشق الدولي في شهر أب/أغسطس الماضي.

كما يأتي بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بنظيره اللبناني، جبران باسيل، لأول مرة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في شهر أيلول / سبتمبر الماضي .

وتم خفض التمثيل الدبلوماسي اللبناني في سوريا خلال الأزمة التي تعصف بالأخيرة، بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011.