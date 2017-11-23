الحكومة الليبية تحقق في تقارير تكشف بيع مهاجرين في “سوق للعبيد”

قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ، اليوم الخميس :”إنها تحقق في تقارير عن بيع مهاجرين أفارقة كعبيد، وتعهدت بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم”.

وأثارت لقطات مصورة بثتها شبكة “سي.إن.إن” التلفزيونية الأمريكية، يظهر فيها مهاجرون أفارقة يباعون مثل العبيد في ليبيا، غضبًا دوليًا واحتجاجات في أوروبا وأفريقيا.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، العارف الخوجة، في مؤتمر صحفي بمدينة طرابلس: “صدرت التعليمات المباشرة لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتياد المسؤولين عن هذه الأعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزائهم”.

وتابع الخوجة قائلًا: “نحن في صدد انتظار النتائج، التي أعتقد قريبًا سوف تكون قد وصلت إلى نهايتها”.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الشبكة ما قالت إنه مزاد لبيع رجال لمشترين ليبيين كعمالة زراعية مقابل 400 دولار للشخص، في تأكيد على ما يبدو لتقارير سابقة عن وجود أسواق للاتجار بالمهاجرين في ليبيا.

ورد كثير من الليبيين بغضب على هذه الضجة المثارة، وأشار بعضهم بأصابع الاتهام إلى مساعٍ أوروبية لوقف عبور المهاجرين للبحر المتوسط نحو إيطاليا، والتي قال عنها نشطاء إنها أدت إلى تدهور أوضاع المهاجرين داخل ليبيا.

وقالت رئاسة الحكومة الليبية في بيان :”ندعو في هذا الإطار الجهات المحلية والدولية للتعاون مع مكتب الادعاء العام لتقديم أية معلومات تساهم في كشف الحقيقة”.

وأضافت في البيان: “إننا في ليبيا ضحايا الهجرة غير الشرعية ولسنا مصدرًا لها”، وناشدت القوى الأجنبية المساعدة في وقف تدفق اللاجئين من الدول الطاردة لهم وعبر حدودها الجنوبية.

ويوم الأربعاء، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “إنها تتابع الأمر بجدية مع السلطات الليبية؛ للخروج بآلية للرقابة تتسم بالشفافية، وتحمي المهاجرين من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة”.

وبضغط من إيطاليا أشركت حكومة الوفاق الوطني جماعات محلية معها للتصدي لهذه الظاهرة، وحاولت تعزيز قوات خفر السواحل لكبح التدفق القياسي للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط منذ 2014.

وعلى الرغم من أن أعداد الوافدين إلى إيطاليا انخفضت بما يقترب من الثلث هذا العام، إلا أن خفر السواحل الإيطالي وجماعات إغاثة، قالت :”إن الأسبوع الحالي شهد زيادة في عمليات الإنقاذ بعد عدة أيام من الطقس السيىء، بينما انتشلت جثة واحدة”.

وقال خفر السواحل :”إن 1100 مهاجر أنقذوا يوم الأربعاء، في حين انتشل أكثر من مئتين، اليوم الخميس”.