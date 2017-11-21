عقيلة صالح يستنكر انتهاكات بحق مهاجرين غير شرعيين قرب طرابلس

عبّر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن استنكاره الشديد للانتهاكات التي ارتُكبت بحق مهاجرين غير شرعيين قرب العاصمة طرابلس.

وقال صالح في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن “هـذه الأعمال التي أوردها تقرير إعلامي تسيء لحقوق الإنسـان وكرامته، وتتنافى مع تعاليم الدّين الإسلامي، ولا تمثل ليبيا ولا شعبها”.

وأضاف، أن “الانتهاكات التي ارتكبت بحق مهاجرين أفارقة غير شرعيين، وقعت في مناطق خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية وقواتها المسلحة، وأن تلك المناطق يسيطر عليها مجلس رئاسي غير دستـوري”، (في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) مشيراً إلى أن “مجلس النواب كلّف لجنة الدفاع والأمن القومي بمتابعة الحادثة مع القيادة العامة للقوات المسلحة”.

وأكد، صالح، على “عمق العلاقة الأخوية التي تربط الليبيين بدول القارة الأفريقية والتي لطالما ما وقفت إلى جانب بلاده وشعبه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا”.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، “دول العالم والجوار بالوقوف مع بلاده في مكافحة ظاهـرة الهجرة غير الشرعية، والتي تتحمل بلاده النصيب الأكبر من أعبائها على المستــويات: الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية”.

وختم بيانه بالقول:”ليبيا دولة عبور، والكثير من الجرائم البشعة تطال المهاجرين غيـر الشرعيـين طيلة رحلة الهجــرة، وليس في ليبيا فقط”.