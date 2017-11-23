الطيران الحربي السوري يشن عشرات الغارات الجوية على الغوطة الشرقية

شنت المقاتلات الحربية السورية، أكثر من 40 غارة جوية، على بلدات الغوطة، شرق العاصمة دمشق، اليوم الخميس، خلفت قتلى وجرحى، بينهم أطفال .

وقال إبراهيم أبو محمد، من الدفاع المدني لغوطة دمشق، إن الطائرات الحربية السورية، قصف بلدات: دوما وعربين وحمورية وحرستا وزملكا ومديرا وكفربطنا وعين ترما وجسرين وحي جوبر شرق دمشق؛ ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة اطفال، وإصابة أكثر من 27 شخصًا، بجروح متفاوتة الخطورة .

وأضاف أبو محمد، أن تلك الغارات، أحدثت دمارًا كبيرًا في المناطق التي استهدفتها ، وأصبحت فرق الدفاع المدني في خطر؛ بسبب معاودة تلك الطائرات قصف المنطقة نفسها، ما يتسبب بسقوط ضحايا بشكل أكبر، قائلاً :”لم يتمكن عناصرنا من العمل في المناطق التي تعرضت للقصف؛ تحسبًا لمعاودة قصفها مرة أخرى “.

وقالت مصادر إعلامية، مقربة من القوات الحكومية، إن “سلاح الجو الحربي في الجيش السوري، استهدف مواقع التنظيمات المسلحة في بلدات الغوطة الشرقية ، كما استهدف تحركات المسلحين في المنطقة، برمايات صاروخية ومدفعية “.

ووثق الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، خلال الأسبوع الجاري، تنفيذ الطيران الحربي السوري والروسي، أكثر من 140 غارة جوية ، وأكثر من 2000 قذيفة مدفعية وصاروخية .