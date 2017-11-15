الغوطة الشرقية تتعرض للقصف بعد أيام من وصول قافلة مساعدات

أظهرت لقطات فيديو نشرتها على الإنترنت جماعة الدفاع المدني المعروفة باسم “الخوذ البيضاء” اليوم الأربعاء ما يبدو أنها سلسلة من الضربات الجوية على بلدتي سقبا ودوما في الغوطة الشرقية بعد أيام من تقارير عن وصول قافلة مساعدات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح في دوما عندما استُهدفت البلدة بأربع قنابل وقصف مدفعي.

وذكر المرصد أن قوات النظام كانت قد أطلقت صاروخين على حمورية و3 صواريخ على سقبا مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح.

ووقع الهجوم فيما يبدو بعد أيام من تصريح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة يوم الأحد.