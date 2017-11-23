أول ظهور علني لرئيس الوزراء الجزائري المعزول “عبد المجيد تبون” يفنّد شائعات اعتقاله

سجل رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد المجيد تبون، ظهورًا هو الأول من نوعه بعد عزله من منصبه في 15 آب/أغسطس الماضي، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه خلفًا لعبد الملك سلال.

ورصدت كاميرات التلفزيون، اليوم الخميس، عبد المجيد تبون وهو يدلي بصوته في الانتخابات المحلية التي بدأت صباح اليوم في جميع مكاتب الاقتراع في البلاد.

وقال تبون في تصريحات للصحفيين إنه صوّت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد، مجددًا ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم حادثة عزله الشهيرة في الصيف.

ويفند الظهور العلني النادر لرئيس الوزراء المقال أنباء روجتها وسائل إعلام محلية مملوكة لرجال الأعمال بشأن اعتقاله وعدد من الوزراء الذين أنهيت مهامهم بعد 80 يومًا من تعيينهم في الحكومة.