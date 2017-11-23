اغتيال مسؤول بارز بـ”الخوذ البيضاء” في محافظة إدلب السورية

اغتيل مسؤول بارز في الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” بعد تعرضه لإطلاق نار، من قبل مجهولين في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأفاد مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف، بأن مجهولين اغتالوا مدير التدريب في الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” وائل العمر، مشيراً إلى أن العمر قتل برصاصتين إحداهما في الرأس والثانية في القلب، إذ وجدت جثته على بعد كيلو متر واحد من سيارته شمالي إدلب.

وأشار حاج يوسف إلى أن العمر “كان محبوبًا وحريصاً جدًا على أن يضع خبرته في عمليات الإنقاذ في متناول الجميع، من خلال دورات التدريب التي يقدمها ويشرف عليها”.

وكان 7 من عناصر الدفاع المدني قتلوا في إدلب في آب/ أغسطس الماضي، في هجوم على مركزهم، إذ تم القبض على عدد من الأفراد الذين قاموا بعملية الاغتيال، ولا يزال البحث جاريًا عن البقية.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني، والتي وصل عدد المنضمين إليها اليوم إلى ما يقرب من 3 آلاف شخص إجمالا، بدأت بالظهور مع بدء استهداف النظام السوري للأحياء المدنية بشكل مكثف مطلع عام 2012، ثم انتظمت تلك الفرق ضمن هيئة موحدة في آذار/ مارس 2013، والتي يعمل تحت رايتها حاليًا 104 مراكز موزعة في 8 محافظات سورية يتم التنسيق بينها بشكل مباشر.