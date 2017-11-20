مسلحون أكراد يقصفون نقطة مراقبة للقوات التركية في إدلب

المصدر: د ب أ

قصف مقاتلو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، بمدافع الهاوتزر، نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الاثنين.

وأكد مسؤول أمني تركي أن القصف “لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن القوات التركية ردت على الفور”.

وسقطت إحدى القذائف على مسافة 100 متر من إحدى نقاط المراقبة، بينما سقطت 4 قذائف أخرى على مساكن مدنية، بحسب “الأناضول”.

وينشر الجيش التركي قوات له في إدلب، في إطار مراقبة منطقة “خفض التصعيد” التي جرى الاتفاق عليها في أستانة.

وكانت الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي: تركيا وروسيا وإيران، أعلنت منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، تكون تركيا المسؤولة عن مراقبتها.