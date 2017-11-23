العاهل الأردني يلتقي قادة الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن

غادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، العاصمة عمان، اليوم الخميس، متوجهًا إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل يعقد خلالها اجتماعات مع عدد من أركان الإدارة الأمريكية، ورؤساء وأعضاء لجان الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان أوضح أنه من المقرر أن يعقد العاهل الأردني، خلال زيارته، لقاءات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

ويلتقي الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، قيادات مجلس الشيوخ، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات، إضافة إلى اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، ولجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في المجلس.

يُشار إلى أن العاهل الأردني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 20 من سبتمبر /أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لقاء هو الثالث له منذ تنصيب ترامب زعيمًا للبيت الأبيض في الـ 20 من يناير/ كانون الثاني الماضي.