طيار أردني يعلن “طلبًا غريبًا” في الجو أثناء رحلة من عمان إلى دبي

فاجأ مساعد كابتن طائرة في شركة “الملكية الأردنية” ركاب رحلة، أمس الجمعة، من عمان إلى دبي بإعلان غريب، بعد قراءته الرسالة الترحيبية الاعتيادية بالركاب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان الإعلان هو عبارة عن “خطبة” فتاة كانت تجلس بين المسافرين.

وقال الطيار، الذي لم تذكر وسائل الإعلام هويته، في إعلان الخطوبة “رحلة اليوم مميزة بالنسبة لي وذلك لوجود من أحب على متنها”، طالباً يدها للزواج وأن تكون رفيقة دربه للأبد، متمنياً موافقتها.

وردت الفتاة بالموافقة على طلب مساعد الكابتن لتنهال بعد ذلك التبريكات عليهما من قبل الركاب، ويقوم الطيار بتوزيع الحلوى على جميع المسافرين احتفالا بالمناسبة.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسما “هاشتاغ” خاصا بهذه المناسبة بعنوان: “#خطبة_طيار”، تداولوا عبره مئات التغريدات لتهنئة العروسين المستقبليين، مشيدين بخطوة الطيار، التي وصفوها بـ”غير المسبوقة” و”اللافتة”.