ألمانيا تطلق سراح 6 سوريين بعد تبرئتهم من تهم “الإرهاب”

أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء إطلاق سراح 6 سوريين، بعد تبرئتهم من تهم متعلقة بالإرهاب.

ونقل موقع قناة “دويتشه فيله” المحلية، عن الادعاء بمدينة فرانكفورت أن قرار إطلاق سراح الموقوفين الستة الذين تم توقيفهم الثلاثاء، صدر لعدم كفاية أدلة الاشتباه”.

وقال متحدث رسمي في النيابة العامة، إن “التحقيقات والبحث بمتعلقات الموقوفين، وبيانات هواتفهم، لم تثبت التهم التي اشتبه بهم فيها، وذلك بعد ترجمتها من اللغة العربية، لذلك تم إطلاق سراحهم”.

وحسب “دويتشه فيله”، أوقفت السلطات الرجال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا، في مدن متفرقة من البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم بأسلحة أو متفجرات على أهداف عامة، وبانتمائهم لتنظيم داعش.

ووصل الموقوفون ألمانيا لاجئين بين كانون الأول/ديسمبر 2014، وأيلول/سبتمبر 2015.