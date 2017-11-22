أمريكا تنفذ ضربتين جويتين ضد داعش في ليبيا

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربتين جويتين على مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن إحدى الضربتين نفذت يوم الجمعة وكانت الثانية يوم الأحد، وأضافت أن الضربتين وقعتا قرب مدينة الفقهاء، ولم تذكر عدد المتشددين القتلى.

وذكر البيان أن الضربتين نفذتا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وسيطرت داعش على سرت في مطلع 2015 وحولتها إلى أهم قاعدة لها خارج العراق وسوريا واجتذبت أعدادًا كبيرة من المقاتلين الأجانب إلى المدينة.

وفرض التنظيم حكمه المتشدد على السكان ووسع نطاق سيطرته لتشمل قطاعًا من ساحل ليبيا على البحر المتوسط طوله 250 كيلومترًا.

لكنه يجد صعوبة في الإبقاء على موطئ قدم له في أماكن أخرى في ليبيا وتمكنت حملة قادتها كتائب من مدينة مصراتة في غرب البلاد على مدى ستة أشهر بمساندة الضربات الجوية الأمريكية من طرد التنظيم من سرت في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتحول متشددو داعش إلى الأودية الصحراوية والتلال الواقعة جنوب شرقي طرابلس بينما يسعون لاستغلال الانقسامات السياسية في ليبيا بعد هزيمتهم في سرت.