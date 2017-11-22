احتجاجات بين الطلبة في المغرب عقب وفاة طالبة بتسمم غذائي‎

نفذ طلبة الأقسام التحضيرية بمختلف مدن المغرب يوم الأربعاء وقفات احتجاجية عقب وفاة طالبة في مركز مدينة تازة متأثرة بإصابتها بتسمم غذائي، فيما أُصيب 20 آخرون من زملائها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت الطالبة الجامعية في الكلية المتعددة الاختصاصات في تازة تقيم في داخلية الأقسام التحضيرية، في ثانوية الشريف الإدريسي، وأُصيبت بتسمم هي وزملاؤها الأسبوع الماضي بعد تناولها وجبة داخل مطعم المركز، وقد لفظت أنفاسها مطلع الأسبوع الجاري.

وأثارت الواقعة حزن زملاء الضحية وغضبهم الشديد، و لم تصل الواقعة إلى الصحافة حتى يوم الثلاثاء بعد انفجار الاحتجاجات.

وقال مصدر في المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية المغربية:”من المرجح أن يكون موتها ناجمًا عن تناولها مادة سامة، ولا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء التشريح الطبي”.

وانتشرت على الإنترنت بعد الواقعة المؤلمة مجموعة من الفيديوهات و الصور من داخل المطاعم المكلفة بإعداد وجبات للطلبة داخل المراكز، تبيّن عثورهم على ديدان وصراصير في الأكل.

وطالب المحتجون بتحسين الأوضاع داخل المراكز، من حيث النظافة، و التغذية، والتجهيزات، والأوضاع البيئية والأمنية.

وتضم الأقسام التحضيرية في المغرب ألمع الطلبة في المواد العلمية، ولا تقبل سوى الحاصلين على درجات عالية في الثانوية العامة.