المغرب.. التحقيق مع زعيم حزب الأصالة والمعاصرة بتهمة التآمر على الملك

أمرت النيابة العامة ليلة الثلاثاء بفتح تحقيق في موضوع الاتهامات الموجهة لإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة المغربي، بخصوص تحريضه “حراك الريف” على التأمر على الملك محمد السادس.

كما أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى ناصر الزفزافي الذي وجه التهمة للعماري، عن طريق هيئة دفاعه في جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكان أحمد ارحموش محامي العماري قد أصدر بلاغا بعد بضع ساعات من الجلسة، نفى من خلاله المنسوب لموكله وطالب بفتح تحقيق عاجل.

وجاء في البلاغ :”فوجئنا اليوم بنشر تصريحات خطيرة على لسان محامين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني”.

وأضاف البلاغ :”بالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه السيد إلياس العمري بصفته الشخصية و المؤسساتية يدين التصريحات المذكورة، ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات و الأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائف ، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية “.

وفجر إسحاق شارية من هيئة دفاع ناصر الزفزافي – أبرز قياديي حراك الريف – في مرافعته أمام المحكمة أمس الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل حين قال:

“لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارًا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، لكن موكلي رفض الفكرة، مبينا أن مطالب الحراك اجتماعية” .

ثم طالب المحامي بمثول المسؤول السياسي و رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري أمام القضاء، بتهمة تحريض نشطاء الريف على أفعال خطيرة.