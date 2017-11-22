وثيقة: النظام السوري يحظر التجمعات والطقوس الدينية في الأماكن العامة

تواردت أنباء، اليوم الأربعاء، عن إصدار النظام السوري قرارًا حظر بموجبه التجمعات والطقوس الدينية في الأماكن العامة، وحصرها في دور العبادة أو مراكز خاصة.

يأتي ذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تُظهر مئات الأشخاص، يُعتقد أنهم إيرانيون، يمارسون اللطم قرب الجامع الأموي في العاصمة دمشق، بمناسبة “أربعينية الإمام الحسين”.

وأثارت مشاهد اللطم التي تعتبر أحد طقوس الطائفة الشيعية، غضبًا واسعًا في الشارع السوري، باعتبارها “إعلانًا لاحتلال ثقافي إيراني لدمشق”.

وتداول نشطاء سوريون، اليوم الأربعاء، صورة لقرار رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، حول تلك القضية، وجاء فيه: “نزولًا عند المقترح الصادر عن وزارة الداخلية رقم 312، والذي يقترح فيه الوزير محمد الشعار إصدار قرار من الحكومة يمنع التجاوزات الدينية التي انتشرت في الآونة الأخيرة”.

وبحسب نسخة القرار، التي لا يمكن لـ “إرم نيوز” التحقق من صحتها، فإن “التجمعات الدينية تُمنع في الأماكن العامة والطرقات، كاللطميات أو الموالد أو أي نشاط ديني”، في حين أن “أي نشاط مشابه يحال صاحبه إلى المحاسبة القانونية، والتي قد تصل إلى عقوبة السجن لمدة سنتين”.

وباتت مشاهد إقامة “اللطميات” من قبل الإيرانيين الذين توافدوا إلى سوريا بداية الأزمة عام 2011 أمرًا مألوفًا، خاصة في منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، حيث تحولت إلى مركز أساسي للميليشيات الإيرانية، حول ما يُعتقد أنه مقام زينب، الابنة الكبرى للنبي محمد عليه السلام.