في مفاجأة بالمغرب.. “حراك الريف” يتهم زعيم حزب الأصالة والمعاصرة بالتحريض للتآمر على الملك

فجر المحامي إسحاق شارية من هيئة دفاع القيادي البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي، أثناء جلسة محاكمة الأخير، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تورط أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري في تحريض الزفزافي للتآمر على الملك محمد السادس والبلاد.

وقال شارية في مرافعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارًا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، لكن موكلي رفض الفكرة، مبينًا أن مطالب الحراك اجتماعية”.

وطالب المحامي بمثول إلياس العماري أمام المحكمة، متهمًا إياه بـ”تحريض نشطاء الحراك على أفعال خطيرة”.

ورد القاضي على أقوال المحامي قائلًا، “ما تقوله خطير جدًا”، لكن الأخير تمسك بأقواله، قائلًا: “نعم، وإذا لم تصدقوني فبإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك”.

وأضاف المحامي شارية “إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي”.

وسبق لنشطاء حراك الريف المغربي أن وجهوا تهمًا مختلفة ضد مسؤولين في الحكومة المغربية، وطالبوا النيابة العامة باستدعائهم للمحاكمة، من بينهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.