المغرب ينفي رفع محمد السادس وشاحًا يحمل صورة أمير قطر

نفى مستشار الملك محمد السادس، ياسر الزناكي، بشكل قاطع، أن يكون الملك قد أخذ صورة بوشاح مكتوب عليه “لكم العالم ولنا تميم”، واصفًا هذه الصورة بالمزيفة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها “مجرد فبركة واضحة”.

ونقل موقع “Le360” المغربي المقرب من البلاط الملكي، عن الزناكي قوله: “لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أي صورة أو حمل أي وشاح”.

وأضاف الزناكي “لقد تفاجأنا بهذه الصورة، والأمر مجرد فبركة واضحة”.

وخلّفت الصورة التي قيل إنها للعاهل المغرب الملك محمد السادس في قطر، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء زيارته للدوحة التي جاءت بعد زيارة مماثلة للعاصمة الإماراتية أبوظبي.