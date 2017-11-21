وزير الصحة الكويتي يفاجأ بدعوى قضائية واتهام بالفساد من أقرب معاونيه

تفاجأ وزير الصحة الكويتي جمال الحربي، بدعوى قضائية لدى النيابة العامة تقدم بها الوكيل المساعد في وزارة الصحة محمود عبد الهادي، مطالباً بمحاسبة الوزير بتهمة ارتكابه مخالفات وتجاوزات تضر المال العام.

وتأتي مطالبة الوكيل في محاكمة وزير الصحة بعد مطالبات نيابية سابقة باستجواب الحربي قبل استقالة الحكومة نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث حملوه مسؤولية الفساد في وزارة الصحة.

و شهد قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقاً لتقارير رسمية.

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بتخفيض حالات تلقي العلاج خارج البلاد، وذلك بنسبة 80% في محاولة للحد من هدر المال العام، بعد مطالبات نيابية ونخب كويتية بوضع حد للتجاوزات وتجفيف منابع هدر مالي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.

ورغم مطالبات بعض الكويتيين بإقصاء كثير من وزراء الحكومة المستقيلة عن الحكومة المرتقبة، فقد لاقى الحربي تأييد كثير من الكويتيين الذين طالبوا بإعادة تعيينه وزيرًا للصحة بسبب ما وصفوه بالإصلاحات التي حدثت في وزارة الصحة في عهده، وكان آخرها زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد أحالت قبل أيام ثلاثة من القياديين والمسؤولين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة على خلفية تورطهم بجرائم فساد داخل الوزارة.

وصنفت الكويت العام الماضي في المرتبة الـ 75 عالميًا والأخيرة خليجيًا في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.