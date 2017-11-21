إسرائيل تعتقل 3 من قادة حركة “فتح” في القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الأراضي الفلسطينية؛ تخللها اعتقال 16 فلسطينيًا من الضفة والقدس، فيما طالت الاعتقالات قيادات مقدسية، وأخرى من حركة “فتح”.

وأفادت المنسقة الإعلامية في “نادي الأسير” الفلسطيني، أن “الاعتقالات تركزت في القدس المحتلة، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال 13 شخصًا، شملت قيادات من حركة فتح و5 فتيات مقدسيات”.

وقالت في تصريح لـ”إرم نيوز”: “إن الاعتقالات طالت مسؤول ملف القدس، حاتم عبد القادر، ومدير التعداد السكاني في القدس عزام الخطيب، وعددًا آخر من قادة حركة فتح، بعد اتهامهم بممارسة نشاطات وفعاليات لحركة فتح” .

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت برفقة المخابرات الإسرائيلية، فجر اليوم، القدس القديمة، واعتقلت عددًا من المقدسيين، وهم الآن قيد التحقيق في معتقل (المسكوبية) بالقدس”.

وأشارت إلى أن الاعتقالت طالت أيضًا مواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين في مداهمات، واقتحامات شنتها بالبلدات الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال، وخلال عمليات الاقتحام اعتدت على عدد من النساء والشبان بالضرب، وقامت بالعبث بمحتويات المنازل، وتفتيشها بالكامل .