معلنًا تدشين “وحدة جبل الهيكل”.. الاحتلال الإسرائيلي يشدد القبضة الأمنية بالقدس

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تشديد قبضته الأمنية على الحرم القدسي الشريف، عبر إجراء جديد، يتمثل في تدشين وحدة شرطية خاصة، سيقتصر دورها، بحسب زعم الاحتلال، على تولي مهمة “أمن جبل الهيكل”، بمبادرة من وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان.

وكشف موقعا صحيفة “معاريف” وقناة “20” العبريان النقاب عن تلك التطورات، وقالا إن “الحديث يجري عن خطوة تأتي في أعقاب قضية البوابات الإلكترونية الأخيرة، التي كانت أشعلت حدة التوتر بمدينة القدس المحتلة، عقب محاولة الاحتلال نصبها لتفتيش المصلين، وخرجت منها حكومة الاحتلال بصورة ضعيفة”.

وأعلن إردان تدشين وحدة شرطية خاصة، وقال في تصريحات إعلامية إن الخطوة تأتي بناء على قرار الحكومة، وإن الوحدة الجديدة تضم قرابة 200 عنصر من عناصر الشرطة، سوف يكون دورهم الحفاظ على النظام العام، وتعزيز الأمن بالنسبة لزوار جبل الهيكل “المسمى اليهودي للحرم القدسي الشريف”.

ونقل الموقعان عن الوزير الإسرائيلي قوله: “بدأت خطة تعزيز الأمن في القدس في التشكل.. وفي إطار تلك المسيرة أبشركم بأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تدشين وحدة جديدة.. وحدة جبل الهيكل، سوف يعمل كل شرطي ضمن هذه الوحدة فقط على تعزيز الأمن، والنظام العام في منطقة جبل الهيكل”.

وأضاف الوزير، الذي ينتمي لحزب “الليكود” الحاكم بدولة الاحتلال، أن عناصر الشرطة بتلك الوحدة “سيدافعون عن زوار جبل الهيكل، وسيعملون في ظل غطاء استخباراتي، ووسائل تكنولوجية متقدمة للغاية.. هي الأكثر تقدمًا في العالم حتى الآن”.

ونوه الوزير الإسرائيلي إلى أنه يمتلك خطة سوف تنفذ خلال العامين المقبلين، وأن القدس “لن تكون المدينة المقدسة في العالم فحسب، ولكنها ستكون أكثر المدن أمنًا على مستوى العالم”.

وأضاف “سوف تصبح القدس عبر التكنولوجيا الأكثر تطورًا في العالم، نموذجًا لأكثر المدن تطورًا، سواء من الزاوية الخاصة بكفاءة عناصر الشرطة المنتشرة بها، أو من زاوية التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التأمين”.