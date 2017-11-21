تقرير: لهذا السبب دعا السيسي الحريري لزيارة مصر

رأى معهد “الشرق الأوسط” بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، إلى زيارة القاهرة، الثلاثاء، لإبداء التضامن مع الحكومة اللبنانية، معتبرًا أن التحركات المصرية والفرنسية تهدف إلى تخفيف التصعيد بين السعودية وإيران.

وقال المعهد في تقرير نشره مساء الإثنين: إن “مصر سعت في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إلى منع قرار بإدانة الحكومة اللبنانية؛ بسبب مشاركة حزب الله فيها”.

ولفت “الشرق الأوسط”، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إلى أن “عون قد يقوم بتكليف رئيس وزراء جديد، أو إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة، وأنه في كلتا الحالتين ستكون هناك مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة جديدة”.

وختم المعهد تقريره قائلًا: إنه “سيتحتم الانتظار؛ لنرى ما إذا كان سيتم إيجاد صفقة إقليمية، تسهل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وتمكن لبنان من تجنب تصعيد للأزمة الراهنة.”