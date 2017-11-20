قبيل مؤتمر “إخوان المغرب” الحاسم.. بنكيران يهاجم الدولة و”تيار العثماني” 

اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، الدولة المغربية بمحاربة تنظيمه السياسي.

وأكد بنكيران، في لقاء جمعه مع أعضاء اللجنة المركزية لحزبه بالعاصمة الرباط، للإعداد للمؤتمر، الذي سيحدد هوية القائد الجديد “لإخوان” المغرب: “أن الدولة تقوم بمحاربتنا، إذ قامت بالكثير من الأمور كي لا يصعد البعض منا إلى مناصب المسؤولية”، مؤكدًا أن نجاح الحزب في الساحة السياسية يعود بالأساس إلى المرجعة الإسلامية التي يتبعها.

وتطرق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته المطولة، للاستقطاب الحاصل داخل حزبه بين التيار الرافض للتجديد له، والتيار المرحب ببقائه على رأس الحزب.

وفي هذا الصدد، قال بنكيران: “ليس مستبعدًا أن يكون الرافضون للولاية الثالثة على حق، وفي بعض الأحيان يتبين لي العكس”، داعيًا إلى تصحيح الأمور غير السليمة داخل الحزب.

واستغل بنكيران هذا الخروج الإعلامي للرد على عدد من قيادات حزبه، التي تخوض حملة لعدم تصويت هياكل الحزب على التعديل، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام عودته على رأس “العدالة والتنمية” من باب الولاية الثالثة.

وأضاف: “ما آلمني هو إعلان بعض القياديين البارزين رفضهم بقائي على رأس الحزب للمرة الثالثة على التوالي لأسباب غير مقنعة، كما أعلنوا أنهم لن يستمروا إذا ما تحقق ذلك”، في إشارة واضحة إلى تيار سعد الدين العثماني، الرافض بقوة لمسألة بقاء بنكيران في المشهد السياسي والحزبي، واصفًا هذا القرار بـ”غير المقبول”.

ودعا شباب حزبه إلى الاطلاع على جميع الآراء قبيل المؤتمر، مؤكدًا أن البعض يخوض حملات في أوساط المؤتمرين، لتخويفهم من التمديد بدعوى الصدام مع المؤسسة الملكية.

وفي هذا السياق، قال بنكيران إن العدالة والتنمية متشبث بالمؤسسة الملكية وهذا “ليس موقفًا تكتيكيًا، فعلاقتنا بالملكية غير قابلة للتغيير فهي قرار استراتيجي”.