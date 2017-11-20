عون: لبنان لا يقبل الإيحاء بأن حكومته شريكة في أعمال إرهابية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، “إن لبنان لا يمكن أن يقبل الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية”، وذلك بعدما حمّلت جامعة الدول العربية جماعة حزب الله مسؤولية دعم الإرهاب في الدول العربية، ونوّهت إلى أنه جزء من الحكومة اللبنانية.

وغرّد عون على موقع “تويتر”، بعد لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيروت “أن لبنان ليس مسؤولاً عن الصراعات العربية أو الإقليمية التي تشهدها دول عربية، وهو لم يعتد على أحد ولا يجوز بالتالي أن يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمني والسياسي”.

وفيما بدا أنه دفاع عن جماعة حزب الله، قال عون إن “الاستهداف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا، ومن حق اللبنانيين أن يقاوموه ويحبطوا مخططاته بكل الوسائل المتاحة”.

وقال أبو الغيط في بيروت إن أحدا لم يتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب، مضيفا “شرحت للرئيس عون الظروف التي أحاطت باجتماع الأمس، ولا أحد يمكن أو يرغب بإلحاق الضرر بلبنان”.

وتابع أبو الغيط أن أحد أطراف الحكومة متهم بذلك وهذه طريقه غير مباشرة لمطالبة الدولة اللبنانية بالحديث إلى هذا الطرف وإقناعه بالإحجام عن هذه الأعمال على الأراضي العربية، مشيرا إلى أن الجميع يقر بخصوصية الوضع اللبناني.

ويواجه لبنان أزمة سياسية بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في بيان بثه التلفزيون من السعودية. وفي خطاب استقالته اتهم الحريري إيران وحزب الله بزرع الفتن في العالم العربي.