قرقاش: قرار الجامعة العربية بشأن إيران تاريخي

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د.أنور قرقاش، قرار الجامعة العربية الصادر الأحد بشأن التدخلات الإيرانية في المنطقة بالقرار التاريخي.

وقال “قرقاش” خلال تغريدة له على “تويتر” الأحد، إن “قرار الجامعة العربية حول التدخلات الإيرانية اليَوْمَ تاريخي، و يرسل رسالة واضحة حول فاعلية العمل العربي المشترك، وهو صفحة جديدة أكثر إشراقًا تتضح ملامحها، وتؤسس لمرحلة أكثر تمكنًا وتمكينًا”.

واتّهم وزراء الخارجية العرب “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، بتأسيس “جماعات إرهابية” في البحرين.

وحمَّل الوزراء، في بيانهم الختامي الذي صدر بعد اجتماع طارئ في القاهرة، حزب الله والحرس الثوري مسؤولية دعم الجماعات المتشددة في الدول العربية، مستنكرين “تأسيس جماعات إرهابية في البحرين مموّلة ومدرّبة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني”.

كما حمَّلوا الحزب “الشريك في الحكومة اللبنانية، مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية”.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع: “بصفة عامة كان هناك تأييد من كافة الدول المشاركة في الاجتماع للقرار”.

وأضاف:”كانت هناك تحفظات من الوفد اللبناني تحديدًا فيما يتعلق بدور حزب الله”، مشيرًا إلى أن “الجانب العراقي وعد أن يُوافي الأمانة العامة غدًا بكتاب يتضمن رؤيته للتحفظات”.