وزير خارجية البحرين: لبنان تحت السيطرة التامة لحزب الله

المصدر: أ ف ب

قال وزير خارجية البحرين في كلمة خلال اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أن لبنان تحت السيطرة التامة لحزب الله، وأن هذا الحزب يعبر الدول العربية وهذا تحد للأمن القومي العربي.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: “الجمهورية اللبنانية رغم علاقتنا معها كبلد عربي شقيق ومحبتنا وتقديرنا للشعب اللبناني إلا أنها تتعرض لسيطرة تامة من هذا الحزب الإرهابي”.

وتابع: “إيران لا تحاربنا فقط مباشرة، نعم هي تحارب وتقوم بأمور كثيرة لكن لها أيضا أذرع في المنطقة، وأكبر ذراع لها موجود الآن هو ذراع حزب الله الإرهابي”.

وأضاف: “هذا الحزب موجود في لبنان والعراق وسوريا وفي أماكن كثيرة، ومتمثل في شخصية الحوثيين في اليمن وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن العربي”.

وأتم: “إيران تحاول إسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح، ولا تتورع عن القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية بناء على طلب السعودية.