توصية قانونية إسرائيلية بشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

مهّد النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، إلى شرعنة 13 بؤرة استيطانية على الأقل، أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” اليوم الأحد، إن “مندلبليت قدم توصية قانونية بإقرار مصادرة أراضٍ فلسطينية، بحجة المصلحة العامة وشق الطرقات للمستوطنات”.

وأضافت “هآرتس” أن، “هذه التوصية، ستسمح بشرعنة البؤر الاستيطانية”، موضحًا أن “مندلبليت قدم التوصية القانونية في الـ 15 من الشهر الجاري، وجاء فيها أن من الممكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة من أجل إعداد وشق الطرق، حتى لو كان ذلك يخدم المستوطنين فقط”.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ نيسان/أبريل 2014.

وثمة العشرات من البؤر الاستيطانية، التي أقيمت على أراضٍ ذات ملكية خاصة، تعود لفلسطينيين دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.

وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، منهم نحو أكثر من 220 ألفًا يعيشون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية.

وبحسب حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن “تل أبيب صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015”.