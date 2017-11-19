الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة وأتطلع لتحقيق استقرار حقيقي في لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أنه يتطلع إلى أن يستفيد لبنان من الشعور الوطني العابر للانقسامات حاليًا، من أجل تحقيق استقرار حقيقي.

ونقل تلفزيون “المستقبل” اللبناني الموالي للحريري عنه القول من باريس إن “هاجسي هو كيف نجعل لبنان يستفيد من هذا الشعور الوطني العارم والعابر للانقسامات، من أجل صالح البلد والاستقرار الحقيقي”.

وأضاف “أمامنا مسؤوليات كبيرة وكثيرة، لكن ليس سعد الحريري وحده المسؤول”.

وعقد الحريري بمنزله في باريس مساء السبت، سلسلة لقاءات شملت وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وعددًا من مستشاريه، بالإضافة إلى لقاء مع إعلاميين لبنانيين.

وكان الحريري وأسرته وصلوا السبت إلى باريس قادمين من السعودية، التي أعلن منها استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري. والتقى الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد محادثاته مع ماكرون، صرح الحريري بأنه سيتوجه إلى بيروت لحضور احتفال عيد الاستقلال الذي يصادف الأربعاء المقبل.