بالفيديو.. اعتداء الإحساء يثير موجة غضب عارمة في السعودية‎

أشعل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، السبت، موجة غضب عارمة في المملكة بعد أن ظهر فيه عدد من الشبان وهم يعتدون على شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة ويسخرون منه في بلدة القارة القريبة من مدينة الإحساء بالمنطقة الشرقية.

ويظهر في مقطع الفيديو الشاب وهو يسير في أحد شوارع الأحياء الداخلية التي يندر مرور السيارات فيها، ومن ثم يتعرض لمضايقات من شبان على متن سيارة، قبل أن يتوقفوا ويبدأوا ضربه ومحاولة سحب عربة نقل يدوية كان يدفعها.

والفيديو المثير للغضب، هو من تصوير أحد من كانوا بالسيارة، وقد تم الاتفاق بين المعتدين كما يظهر في الفيديو على ضرب الشاب وتصويره، لكن المصور أظهر شركاءه في الفيديو رغم تحذيرهم له.

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل هستيري على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيما تحولت الحادثة لوسم على موقع “تويتر” سرعان ما وصل لقائمة الترند في الموقع الذي يجمع ملايين السعوديين.

ويطالب غالبية المغردين في الوسم “#الاعتداء_علي_مواطن_في_الاحساء” القبض على المعتدين وإنزال عقوبات مشددة ضدهم، كونهم اعتدوا بشكل جماعي على الشاب الوحيد، وكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت تقارير محلية ونشطاء على موقع “تويتر” إن رجال الأمن ألقوا القبض على المعتدين وأنهم قيد التحقيقات الأولية لحين إحالتهم للنيابة العامة، فيما لم يصدر بيان رسمي بعد من شرطة المنطقة الشرقية.