الجيش الإسرائيلي يبدأ الأحد تدريبات عسكرية في الجولان وغور الأردن

يجري الجيش الإسرائيلي، الأحد، تدريبات عسكرية واسعة في منطقتي غور الأردن، ومرتفعات الجولان (شمال)، بحسب إعلام عبري.

وذكر موقع القناة العبرية السابعة (غير حكومية)، أن تدريبات غور الأردن مساء الأحد، فيما تستمر تدريبات مرتفعات الجولان لمدة أسبوع.

وأشار إلى أنه سيسمع دوي انفجارات وحركة نشطة لقوات الجيش في المناطق التي ستجرى فيها التمارين.

ونقل الموقع عن متحدث باسم الجيش(لم يسمه) أنه جرى التخطيط لهذه التدريبات بشكل مسبق كجزء من أخرى روتينية، تهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات.

ولم يحدد الموقع العبري أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعداد القوات التي ستشارك في التدريبات، أو الوحدات المشاركة.

وشهدت الأشهر الماضية، قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع عسكرية بالداخل السوري، أكثر من مرة ما أدى إلى مقتل عدد من جنود النظام، بحسب بيانات سابقة للأخير.

وتحتل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها عام 1981، دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.