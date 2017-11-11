الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل دخانية على دورية للجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان أن عناصر دورية إسرائيلية أقدموا قبل ظهر اليوم السبت، على رمي 3 قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية لمخابرات الجيش اللبناني مقابل منطقة بليدا جنوب لبنان.

وقال بيان قيادة الجيش إنه “بتاريخه حوالى الساعة 11.00، مقابل بلدة بليدا، أقدم عناصر دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على توجيه الشتائم وأسلحتهم الفردية باتجاه عناصر نقطة مراقبة تابعة للجيش اللبناني في المنطقة، وعلى الفور حضرت دورية من مديرية المخابرات إلى مكان الحادث، فأقدم عناصر العدو على رمي 3 قنابل دخانية باتجاه الدورية”.

وأضاف البيان أنه “اتخذت وحدات الجيش الإجراءات الدفاعية المناسبة وتجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه في تمام ” الساعة 00ر13 من تاريخه، قامت قوة من جيش العدو الإسرائيلي في محلة بئر شعيب (بلدة بليدا) – قضاء مرجعيون بإلقاء عدد من القنابل الدخانية على دورية لمخابرات الجيش اللبناني كانت متواجدة في المنطقة”.