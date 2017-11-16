معصوم يدعو إلى رفع الحظر الجوي عن إقليم كردستان

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الخميس، إلى رفع الحظر الجوي، المفروض على الرحلات الدولية من وإلى إقليم كردستان، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

يأتي ذلك، في الوقت الذي دعا فيه بغداد وأربيل، إلى البدء بحوار “فوري”؛ لنزع فتيل الأزمة، الناجمة عن استفتاء الانفصال الباطل.

ورحب معصوم، في بيان له، بـ”إعلان حكومة إقليم كردستان، التزامها بتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، القاضي بحظر انفصال أي جزء من البلاد، وضمان وحدته وسيادته”.

وأكد الرئيس العراقي، على “ضرورة عودة حياة المواطنين في الإقليم إلى حالتها الطبيعية، ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وتطبيع العلاقات بين أبناء الشعب العراقي”.

كما أشاد بإعلان “الحكومة العراقية التزامها بسداد رواتب موظفي الإقليم، وتخفيف القيود على المصارف الخاصة به، والاستعداد للحوار على أساس الدستور”. مشددًا، على “ضرورة عدم المساس بمصالح المواطنين وحياتهم اليومية ومستقبلهم”.

كما أثنى معصوم، على “أهمية دعوة الدول الصديقة إلى مواصلة الحوار بين العراقيين؛ لحل أي مشكلة داخلية، عبر حلول توافقية”.

ودعا الرئيس العراقي، إلى “البدء بحوار شامل؛ لحل كافة الخلافات بين الجانبين، على أساس الدستور”.

ورحبت حكومة الإقليم، الثلاثاء الماضي، بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والخاص بتفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، والتي تنص على عدم جواز انفصال أي مكون عن البلاد.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم كردستان، استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وتشترط إلغاء نتائج الاستفتاء؛ لبدء حوار مع الإقليم.

وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وكذلك نشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها، التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم “البيشمركة”، منذ 2014.