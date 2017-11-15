مجلس الأمن يصوت الخميس على تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا

دعت واشنطن، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، الخميس؛ للتصويت على مشروع قرار يدعو لتمديد عمل آلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة (غيم) من فنيين بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عام 2015، وجرى العام الماضي تجديد تفويضها عامًا آخر ينتهي منتصف ليلة الخميس/الجمعة.

جاء الإعلان عن الدعوة للجلسة الطارئة، على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، في بيان.

وذكرت هيلي أن الجلسة من المفترض أن تلتئم عصر الخميس؛ “للتصويت على مشروع قرار من شأنه أن يجدد ولاية آلية التحقيق المشتركة”.

وأكدت أن “هناك العديد من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا التي يجب التحقيق فيها”.

وأضافت: “تأمل الولايات المتحدة أن يقف مجلس الأمن متحدًا في مواجهة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وأن يمدد عمل هذه الآلية الحساسة”.

واعتبرت أن عدم التمديد للآلية “لن يمنح الموافقة على هذه الفظائع فحسب، وإنما أيضًا سيخذل، وبشكل مأساوي، الشعب السوري الذي عانى من تلك الأعمال الخسيسة”.

ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة؛ شريطة عدم اعترض أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا).

وفي وقت سابق الأربعاء، حذرت الأمم المتحدة، من مغبة عدم التجديد للآلية المذكورة.

وقال فرحان حق، نائب متحدث أمين عام الأمم المتحدة، للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك: “ما لم يتم تجديد تفويض غيم قبل انتهاء ليلة الخميس فسنعتبر صلاحياتها منتهية تمامًا”.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث الأممي استيفان دوغريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، “يدعم تجديد تفويض الآلية المشتركة؛ للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا”.

وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن النظام السوري استخدم غاز “السارين” بمجزرة “خان شيخون”، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في إدلب.

وقُتل في هجوم “خان شيخون” أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.