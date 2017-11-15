العراق.. مسلحون يقتلون 3 أشقاء وطفلة في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين قتلوا ثلاثة أشقاء وطفلة برفقتهم، لدى مهاجمتهم سيارة مدنية كانت تقلهم جنوبي الموصل، مرجحًا أن يكون المهاجمون من بقايا تنظيم “داعش“.

وقال الملازم في الشرطة المحلية، إياد حسين العسلي، إن “مسلحين مجهولين كانوا يحملون أسلحة كلاشينكوف هاجموا سيارة مدنية تقل 3 أشقاء موظفين بمعمل أسمنت حمام العليل (30 كلم جنوب الموصل)”.

وأضاف: “الهجوم أسفر عن مقتل الأشقاء الثلاثة، وطفلة كانت معهم”، فيما لم يتطرق إلى خلفيات الهجوم.

ورجّح العسلي أن يكون المسلحون من بقايا “داعش”، لأن شهود عيان ذكروا أن المهاجمين تواروا عن الأنظار في الأحراش المحاذية لنهر دجلة.

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم “داعش” في الموصل مركز محافظة نينوى بالشمال، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق محافظة نينوى.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014. ‎